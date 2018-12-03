بعد 5 أشهر من التحقيقات.."التضامن" تبرئ "57357" من تهم الفساد المالي

برأت وزارة التضامن الاجتماعي، مستشفى سرطان الأطفال (57357) مما نسب إليها من اتهامات بالفساد المالي، وذلك بعدما فحصت اللجنة آلاف المستندات واستمعت إلى ما قررت الاستماع إليه من العاملين بكل من المؤسسة والمستشفى، وتشكيل لجنة أخرى لفحص أعمال الجمعية المصرية للتنمية الاجتماعية والثقافية، وجمعية المبادرة القومية ضد السرطان، نظرا لتلقيهما تبرعات لصالح مؤسسة (57357) ولكونهما مؤسسين لها.
يشار إلى أن اللجنة تشكلت من 17 عضوًا يرأسها مستشار بدرجة وكيل مجلس الدولة، وهو المستشار القانوني للوزارة، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي...
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