الكرملين يعلق على المصافحة الودية بين بوتين ومحمد بن سلمان

قال الكرملين إن العلاقات الشخصية الودية تشكل أساسا للتعاون المثمر، تعليقا على المصافحة التي رصدتها الكاميرات بين الرئيس فلاديمير بوتين والأمير السعودي محمد بن سلمان في قمة G20.

جاء هذا التصريح على لسان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين، ردا على سؤال من الصحفيين بشأن مغزى المصافحة الودية بين الرئيس الروسي وولي العهد السعودي أمام عدسات وسائل الإعلام، أثناء القمة التي عقدت في بوينس آيرس الأسبوع الماضي، في حين يشتبه العديد من زعماء دول العالم بأن الأمير محمد سلمان متورط في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل...