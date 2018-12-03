الجيش الإسرائيلي يوبخ ضباطا نسوا 5 مجندات ليلا بوادي الأردن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش وبّخ عددا من الضباط من وحدة "لافي" لأنهم نسوا 5 مجندات في إحدى الغابات في وادي الأردن ليلا، مشيرة إلى تعرض الجنديات لمطاردة من قبل فلسطينيين.

وأوضح موقع "i24news " أن المجندات الخمس بقين 3 ساعات بمفردهن في أحد الأحراش بمنطقة الأغوار، ولم تكن بحوزتهن أجهزة اتصال أو هواتف.

ونقل المصدر عن قناة "كان" أن 6 فلسطينيين طاردوا المجندات لمدة 20 دقيقة، وهؤلاء فروا حين سحبت في وجوههم إحدى المجندات سلاحها ولوّحت به أمامهم.

وروي أن الفلسطينيين لاحقوا المجندات في هذه الواقعة التي حدثت الأسبوع...