الخارجية الفرنسية: نؤيد منح التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي بعدا دوليا

أعلنت ​وزارة الخارجية الفرنسية​، في بيان، أن "​الحكومة الفرنسية​ تؤيد منح التحقيقات بشأن مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ بعدا دوليا". وكان الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ قد التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش ​قمة العشرين​ في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، فيما لفت "الإليزيه" إلى أن "فيديو اللقاء أظهر نوعا من التناقض بين وجه محمد بن سلمان وهو يرسم ابتسامة مغلفة بالحرج ووجه ماكرون الذي كان صارما إلى حد ما وكان حريصا على نقل هذه الرسائل بأسلوب بالغ الحزم".

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