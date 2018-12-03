وزير النفط الإيراني: نحن في حرب باردة حقيقية

أكد وزير ​النفط​ ال​إيران​ي بيغين زنغنة، خلال جلسة مع قادة منظمة الباسيج، "أننا في حرب باردة حقيقية، ف​الولايات المتحدة​ الأميركية وحلفاءها في المنطقة يسعون للضغط على إيران، لكي يقولوا إنها وصلت لطريق مسدود".

ولفت إلى أن "الضغوط هدفها منع إيران من تصدير النفط والغاز والمنتجات البترولية"، مشيراً إلى أن "الضغوط علينا حتى لا نستطيع تصدير النفط والغاز والمنتجات البترولية".

وكانت ​الولايات المتحدة الأميركية​ قد أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 آب الماضي، بعد أن كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج ​النووي الإيراني​ بين إيران والسداسية الدولية، ​روسيا​ والولايات المتحدة و​بريطانيا​ و​الصين​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​.