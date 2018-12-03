الأمم المتحدة: غوتيريس طالب بن سلمان بمحاسبة المتورطين بقتل خاشقجي

أكد مديرو وكالات ​الأمم المتحدة​، في بيان مشترك، أن "الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ طالب ولي العهد السعودي محمد بن سللمان بالوضوح الكامل حول ملابسات قتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ ومحاسبة المتورطين"، مشيرين إلى أن "غوتيريس أكد لولي العهد السعودي ضرورة دعم جهود حل الأزمة في ​اليمن​ ومواجهة المأساة الإنسانية".

وأوضح المديرون "أننا نحث جميع أطراف النزاع في اليمن على الذهاب إلى ​السويد​ لحضور محادثات السلام"، داعين إلى "وقف مستمر للأعمال العدائية في اليمن خصوصا في ​الحديدة​ جنوب غرب البلاد".