أكد مديرو وكالات الأمم المتحدة، في بيان مشترك، أن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس طالب ولي العهد السعودي محمد بن سللمان بالوضوح الكامل حول ملابسات قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومحاسبة المتورطين"، مشيرين إلى أن "غوتيريس أكد لولي العهد السعودي ضرورة دعم جهود حل الأزمة في اليمن ومواجهة المأساة الإنسانية".
وأوضح المديرون "أننا نحث جميع أطراف النزاع في اليمن على الذهاب إلى السويد لحضور محادثات السلام"، داعين إلى "وقف مستمر للأعمال العدائية في اليمن خصوصا في الحديدة جنوب غرب البلاد".
شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: غوتيريس طالب بن سلمان بمحاسبة المتورطين بقتل خاشقجي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .