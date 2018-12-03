أكد زعيم حزب "العمال" البريطاني المعارض ​جيريمي كوربين​ أن "رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ أخبرت وسائل الإعلام أنها "ستجلس مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وستكون قوية تجاهه"، مشيراً إلى أنه "بدلا من أن تكون قوية كما وعدت، قالت للديكتاتور "من فضلك لا تستخدم الأسلحة التي نبيعها لك في الحرب التي تشنها في ​اليمن​" وطلبت منه التحقيق بشكل جيد في جريمة قتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​".

شكرا لقرائتكم خبر عن كوربين: ماي لم تكن قوية مع الديكتاتور وطالبته بوقف استخدام الأسلحة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .