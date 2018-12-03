مقتل 6 أشخاص برصاص الشرطة في شرق بوركينا فاسو خلال اعتداء مسلح

قُتل ستة أشخاص برصاص الشرطة في شرق ​بوركينا فاسو​، خلال اعتداء مسلح استهدف دورية للشرطة.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس" بأنّ "شرطيًّا آخر أيضًا أُصيب في الهجوم الّذي وقع قرب قرية بوغوي الّتي تبعد 10 كلم من فادا نغورما البلدة الرئيسية في شرق البلد".

وتعرّضت بوركينا فاسو لاعتداءات إرهابية خلال السنوات الثلاث السابقة، وبدأت الاعتداءات أوّلًا في شمال البلاد المحاذي للنيجر ومالي لكنّها توسّعت لاحقًا ووصلت إلى شرق البلاد قرب الحدود مع توغو وبنين.