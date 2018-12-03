السفير عدوان جال على المحال اللبنانية التي تأذت خلال مظاهرات باريس وعاين الأضرار

جال سفير ​لبنان​ في ​فرنسا​ رامي عدوان، على المحال اللبنانية الّتي تأذّت خلال مظاهرات السبت الفائت في ​باريس​، وعاين الأضرار المادية واطلع من أصحابها على أوضاعهم، وعرض تعاون السفارة لمساعدتهم على تخطّي هذه المرحلة.

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