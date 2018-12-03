نصرالدين الغريب: ما حصل في الجاهلية غزوة على الجبل الآمن

أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نصر الدين الغريب أن "هذه القوة الضاربة التي توجهت الى ​الجاهلية​ يوم السبت، تخيل لي أن الحرب الاقليمية واقعة لا محال وأن التطويق ليس لهذه البلدة، بل ربما لتلال الهبارية وكفرشوبا لكن لا خوف من الطيران طالما يمتلكون المضادات".

وفي تصريح له عقب تأديته واجب العزاء بمحمد أبو ذياب في الجاهلية، أوضح الغريب أنه "بالحقيقة هذه غزوة على هذا الجبل الآمن وهذه البلدة البريئة، غزوة على المدنيين والشيوخ والاطفال"، مشيراً الى "اننا نعرف أن العمليات تكون ضد المجرمين والارهابيين وهذه سابقة خطيرة نأمل ان لا تتكرر، وربما نما لي انهم جاؤوا لحماية الخندق ونحن من صنع الخندق وحميناه الى جانب رسول الله"، لافتاً الى أنه "الخندق ليس في الجاهلية ولا الرسول في بيروت".

وشدد على "اننا نقدر رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ الذي أعطى ​لبنان​ ازدهاره واقتصاده وشق الطرقات وبنى الجسور وفتح الجامعات وليس من أحد ينكر على هذا الرجل ما صنعه لحماية اقتصاده وازدهاره ويجب ان ننظر الى الآخرين الذي حموا لبنان وحدود لبنان، ولا ضير علينا اذا تعاونا بين حماة الحدود وحماة الاقتصاد".

وتمنى الغريب على رئيس الجمهورية "الرجل الكبير حل قضية الحكومة".