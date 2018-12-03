وهاب: كلنا تحت راية طلال ارسلان فنحن واحد وعندما تنتهي التعازي سأزوره

اشار رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ الى اننا كلنا تحت راية رئيس ​الحزب العربي الديمقراطي​ النائب ​طلال ارسلان​، فنحن واحد لسنا اثنين وكلنا تحت سقف خلدة.

واشار وهاب بعد لقائه نائب رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ ​نسيب الجوهري​ وصل الى ​الجاهلية​ على راس وفد كبير لتقديم واجب العزاء لمحمد بوذياب، الى ان خلدة بيتي ولا احتاج الى دعوة لخلدة، وحين تنتهي التعازي سأزور بيت النائب ارسلان.

وردا على بيان وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق، قال وهاب "ذهبنا اكثر من مرة الى سوريا وليست مرة واحدة وما لدي قلته".