محامي وئام وهاب:القوى الامنية تورطت ببيانها وبعد 4 ايام بدأت التحقيقات

اشار المحامي معن الاسعد، محامي رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​، الى انه اليوم حصل عدة تطورات حساسة، وقد طلبت تنحي النائب العام التمييزي ​سمير حمود​ ونقل الدعوى الى المحكمة المختصة، والملف الثالث شكوى في ​التفتيش القضائي​ على ​القاضي سمير حمود​.

ولفت في تصريح تلفزيوني، الى انه "اليوم تحركت القوة الامنية وبدأت اجراء تحقيقات بموضوع استشهاد محمد بوذياب، الا ان هذا الموضوع يحصل في نفس اليوم وليس بعد يومين ثلاثة، ونحن منذ اليوم الاول حذرنا من الصدام مع القضاء وال​قوى الامن​ية، وكيف يمكن اصدار بيان من القوى الامنية بعد 4 ساعات من حادثة ​الجاهلية​ واصدار اتهامات وكأنهم القضاء وبعد 3 ايام بدأت التحقيقات".

اضاف "بيان قوى الامن ورطهم لما فيه من مغالطات، وانا اثني على موقف مجلس قضاء الاعلى الهادئ والذي دعا الى العودة الى سقف القضاء، ولا حل الا بالعودة الى القضاء، وما حصل مؤسف جدا، وكل تحرك تقوم به القوى الامنية يوقعها من خطأ الى خطأ، ونحن لن نتصادم مع القوى الامنية".