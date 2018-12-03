اللقاء الديمقراطي: لعقد جلسة عامة استثنائية للبرلمان لمناقشة الاوضاع

أعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" أن "مطلبنا هو ​الحكومة​ ثم الحكومة ونحن بغنى عن الرسائل السياسية"، مشيرةً الى "اننا ندعو القوى السياسية لمراجعة مواقفها والتعقل من أجل مصلحة ​لبنان​ والسلم الاهلي فنحن بغنى عن أزمات اضافية".

وفي بيان له، تلاه عضو اللقاء النائب هادي أبو الحسن أنه أوضح اللقاء أنه "قرّر المباشرة بجولة اتصالات بدءا من الكتل النيابية والقوى السياسية بالإضافة الى الاتحاد العمالي العام والمجلس الاقتصادي والعمل انطلاقا من الورقة الاقتصادية لحث الجميع على تحمل المسؤولية في إنقاذ البلد".

وأكد أن "المأزق الاقتصادي الذ سيودي الى المجهول في ظل ازدياد العجز والبطالة وتغييب الهيئات الرقابية والصرف الذي تخطى الحدود فاقم نسبة العجز، وفي ظل غياب أي اجراءات جدية واستمرار ​سياسة​ الغرق، فقد قرر اللقاء الديمقراطي اتخاذ المبادرة والمباشرة بجولة اتصالات بدءا من الكتل النيابية والقوى السياسية والاتحاد العمالي العام والمجلس الاقتصادي الإجتماعي لحث الجميع على انقاذ البلد، كما وسيطالب الهيئات الرقابية دون مراعاة اي كان لمعالجة الفساد والهدر".

وشدد اللقاء على أنه "سيطلب بجلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة الاوضاع العامة بالبلاد والدفع بإتجاه الخطوات الانقاذية المطلوبة".