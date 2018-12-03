كبار المثقفين يتوافدون على الجامعة الأمريكية لحضور جوائز "أحمد فؤاد نجم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
وصل عدد من المثقفين والشخصيات العامة، الجامعة الأمريكية بالتحرير، مساء اليوم؛ لحضور حفل توزيع جوائز الدورة الخامسة من مسابقة أحمد فؤاد نجم في شعر العامية.
وكان على رأس الحضور: رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، والدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة الأسبق، والشاعر إبراهيم داوود، ومحمد العدل والمخرج مجدى أحمد على، والمخرج خالد يوسف.
يشار إلى أن القائمة القصيرة للجائزة تضم 10 دواوين شعرية، يحصل صاحب كل ديوان منها على 10 آلاف جنيه، ويتم اختيار الفائز بالجائزة الكبرى من بين القائمة القصيرة، ويحصل على جائزة قدرها 50 ألف جنيه مصري.
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