"وكيل الصحة" بشمال سيناء يتفقد نقاط فحص "100 مليون صحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم: تفقّد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء المواقع والمراكز الصحية المخصصة لتنفيذ حملة "100 مليون صحة" في أنحاء المحافظة. حيث تفقد "طلحة" مركز الرعاية الصحية الأساسية بوسط مدينة العريش في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من انتظام سير العمل بنقاط الفحص، وتقديم خدمة صحية يرضى عنها المواطن.

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