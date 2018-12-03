أوروجواي ترفض منح اللجوء لرئيس بيرو السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - ليما (د ب أ)

رفضت أوروجواي منح حق اللجوء لرئيس بيرو السابق الان جارسيا.

وقال تاباريه فازكويز رئيس أوروجواي اليوم الاثنين: "لم نمنح جارسيا اللجوء لأسباب، من بينها أن سلطات الدولة الثلاثة في بيرو تعمل وفي مقدمتها القضاء الذي يجري تحقيقات ضد جارسيا في جريمة مالية محتملة".

كان جارسيا تقدم بطلب للجوء السياسي في سفارة أوروجواي ببلاده في منتصف نوفمبر الماضي، وكانت محكمة قد قضت في وقت سابق بمنع جارسيا من مغادرة البلاد لمدة 18 شهرا بسبب تحقيقات راهنة في قضية غسل أموال.

وتدور التحقيقات حول احتمال قيام شركة (أوديبرشت) للبناء بدفع 100 ألف دولار بشكل غير مشروع إلى جارسيا.

وبموجب قرار حكومة اوروجواي، فإن جارسيا يتعين عليه أن يغادر السفارة حاليا.

وكان جارسيا 69 عامًا قد حكم بيرو فترتين الأولى بين 1985 حتى 1990 والثانية بين 2006 حتى 2011، ويعتبره كثير من مواطنيه بأنه واحد من أكثر الساسة فسادا.

كان جارسيا قضى تسعة أعوام في المنفى في كولومبيا وعاد بعد ذلك إلى بيرو بعد أن سقطت بالتقادم اتهامات ضده بالإثراء غير المشروع والرشوة.