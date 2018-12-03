الكرملين يعلق على المصافحة الحارة بين بوتين وولي العهد السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (د ب أ)

أعلن الكرملين اليوم الإثنين، أن المصافحة الحارة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس الأسبوع الماضي، مؤشر على العلاقات القوية بينهما.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن المصافحة تعد مثالا على "العلاقات الشخصية الطيبة بين بوتين ومحمد".

وأضاف بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الرسمية أن العلاقات القوية بين بوتين ومحمد تسهل التعاون على "أساس من المنفعة المتبادلة".