215 إصابة بفيروس "سي" في ثاني أيام حملة "100 مليون صحة" بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم :

كشفت مديرية الصحة بالعريش عن 215 إصابة بفيروس "سي" في ثاني أيام حملة "100 مليون صحة" في مدن شمال سيناء.

وأوضحت المديرية في بيان لها اليوم الإثنين، فحص 4037 حالة من المستهدفين بمدن المحافظة، بينهم 1815 حالة بالعريش، و1274 حالة ببئر العبد 515 حالة بالشيخ زويد، و182 حالة برفح، و109 حالة بالحسنة، و142 حالة بنخل.

أظهرت نتائج الفحوص والكشوفات الطبية على هؤلاء المستهدفين بعد الكشف عن فيروس "سي" على 3802 حالة ظهور 215 حالة إيجابية منهم، وبعد الكشف على حالة الضغط على 3567 حالة ظهرت 470 حالة إيجابية منهم، إضافة إلى الكشف عن 422 إصابة بمرض السكر.

تستهدف الحملة الكشف على 254 ألفًا و697 مواطنًا من أهالي شمال سيناء من خلال 120 فريقًا طبيًا على مستوى مدن المحافظة.