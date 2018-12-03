النيابة تأمر بضبط رئيس نادي بلدية المحلة الأسبق بتهمة إهدار 48 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية– مروة شاهين :

أمر المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، بضبط وإحضار كل من الدكتور محمد الشافعي، رئيس مجلس إدارة نادي بلدية المحلة الأسبق، وهشام بسيوني، المدير التنفيذي لنادي البلدية "مستبعد إداريًا" ومحمد أنور، نائب المدير التنفيذي بالنادي لاتهامهم بإهدار أموال عامة لأعضاء الجمعية العمومية، والاستيلاء عليها، ومخالفات مالية وإدارية بالنادي .

كما وجه المحامي العام بفتح التحقيق في وقائع تلاعب وإهدار مبالغ مالية بلغ قدرها 48 مليون جنيه من اشتراكات وعضويات مزوّرة .

جاء ذلك عقب تقدم العشرات من ممثلي الأسر ضد كل من رئيس النادي الأسبق، والمدير التنفيذي وآخرين بالاستيلاء على أموالهم وتزييفهم لأكثر من ألفي عضوية عقب رفض أعضاء مجلس إدارة النادي الحالي تحت قيادة المحاسب مصطفى السامولي، وأمانة صندوق المحاسب مصطفى محمود الشامي، وزملائهم بعدم السماح لهم بالدخول للنادي لعدم صحة عضوية بيانات أسمائهم .

كما نجحت قوات الشرطة في ضبط وإحضار نائب المديرية التنفيذي تحت قيادة العقيد وليد الجندي، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي المحلة وسمنود، والرائد هيثم الشامي، رئيس مباحث قسم أول المحلة، وبمواجتهه أمام الشرطة والنيابة، اعترف بوقائع مخالفات مالية وإدارية .