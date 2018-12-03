إحباط تهريب 18 ألف لتر مواد بترولية مدعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -فتحي سليمان:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن المختلفة، عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وخاصة السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت جهودها خلال الـ48 ساعة الماضية عن ضبط (132) قضية تموينية متنوعة؛ أبرزها ضبط مسئول عن إحدى شركات الصناعات الغذائية ومنتجات اللحوم - بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر (بالجيزة)، لحيازته كميات كبيرة من اللحوم المصنعة "لانشون"- غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وزنت نحو (2,060 طن منتج نهائي) معبأة داخل عبوات، وغير مدون عليها أية بيانات تُفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية؛ تمهيداً لطرحها للبيع، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك مكتبة في دمنهور (بالبحيرة)، لقيامه بتجميع (1178) بطاقة وماكينة صرف خبز خاصة بمخبز المدعو أيمن.م.ب، بقصد استغلالها للاستيلاء على أموال الدعم دون وجه حق، وضبط المدير المسئول عن محطة "غير مرخصة" لتموين السيارات - كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية (بالجيزة)، لحيازته كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بلغت نحو (18.600 ألف لتر "بنزين")؛ تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء لحسابه الشخصي، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.