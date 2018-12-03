محافظ البحيرة يتفقد مشروع المرأة المعيلة ويوجه بتطوير منطقة القناطر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أجرى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، زيارة لقرية إدفينا، التابعة لمركز رشيد، تفقد خلالها مشروع المرأة المعيلة، لإنتاج السجاد اليدوي من الأصواف.

أقيم المشروع بتكلفة 77 ألفًا و300 جنيه ويعمل به 25 سيدة، ينتجن 25 مترًا شهريًا، ويتم بيع الإنتاج عن طريق المزاد العلني بقيمة تقديرية 850 جنيهًا للمتر دون تشطيب.

عقب ذلك تفقد المحافظ محلات إدفينا وعددها 100 محل أنشأت على المصرف المغطى، وتم الانتهاء منها منذ 6 أشهر بتكلفة 2.5 مليون جنيه، ووجه بسرعة إنهاء إجراءات المزاد لتأجيرها.

تفقد "آمنة" قناطر إدفينا والتي تعد الممر الرئيسي الذي يربط بين محافظات كفرالشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، وتعد القناطر الوحيدة التي تحجز مياه نهر النيل فرع رشيد عن مياه البحر الأبيض المتوسط، وتنتشر فيها خمس حدائق بالبر الأيسر مساحتها 25 فدانًا، والبر الأيمن به حديقتان مقامة على 10 أفدنة وبهما مشتل لإنتاج الزهور والنباتات النادرة ومسطحات خضراء وأحواض وأشكال هندسية ونافورات وحديقتان لمساحة 100 فدان منزرعة بالموالح والفاكهة وتمثل موقعًا ومزارًا سياحيًا.

ووجه المحافظ بتطوير منطقة قناطر إدفينا، وإنشاء عدد من المشاريع السياحية التي تكمل بدورها مشاريع تطوير رشيد لتشكل معًا منظومة سياحية متكاملة وجعلها متنفس أمام المواطنين وخاصة في أيام المناسبات والأعياد.

قرر المحافظ دراسة وإعادة تخطيط مساحة 7 أفدنة تابعة لوزارة الموارد المائية والري، والتى تم توقيع برتوكول لتنميتها لصالح المحافظة، ودراسة المقترحات للاستفادة من المدينة الجامعية للطلبة بإدفينا، خاصة بعد خلوها من الطلبة نظرًا لنقل كلية الطب من إدفينا.