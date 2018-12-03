نائب الرئيس يطمئن على نظام التخزين والمراقبة للإمدادات الطبية

وقف نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر؛ على تجربة الصندوق القومي للإمدادات الطبية الرائدة في مجال حفظ وتخزين الأدوية والتحكم في درجات الحرارة والرطوبة ونظام مراقبة المخزون؛ وذلك من خلال الجولة التي أجراها لغرفة التحكم والزيارات الميدانية لبعض مخازن الأدوية بالصندوق. تأتي زيارة نائب رئيس الجمهورية للإمدادات الطبية عقب ختام فعاليات الورشة العلمية الخامسة للإدمان بعنوان (إدماج خدمات علاج الإدمان على مستوى الرعاية الصحية الأولية وفق استراتيجية منظمة الصحة العالمية). وأبدى نائب الرئيس بحسب سونا – إعجابه الشديد بالتطور الكبير الذي شهدته الإمدادات الطبية في الفترة الأخيرة والنقلة النوعية التي أحدثتها في مجال الإمداد الدوائي بالبلاد، باعتبار أن الصندوق اتخذ في نظامه الحديث الطرق العلمية ومعايير ومقاييس الصحة العالمية في جودة الدواء وحفظه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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