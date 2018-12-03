تحديث أجهزة الفحص لمحاصرة تهريب الذهب بالمطارات

علن وزير الدولة بوزارة النفط والغاز والمعادن، فريق شرطة عوض النيل ضحية، العزم على تنفيذ نحو (40) توصية توصلت إليها لجنة مكافحة تهريب الذهب، مبيناً أن التوصيات شملت تحديث أجهزة الفحص في المطارات والمنافذ، لمحاصرة تهريب الذهب.

وقال ضحية في تصريحات صحفية يوم الإثنين، عقب اجتماع اللجنة بعد إعادة تشكيلها، تم القرار بإعادة ترتيب وتنظيم وتحديث أجهزة الفحص في المداخل والمنافذ، سواء كان ذلك في المطارات والمنافذ البرية والبحرية.

وأشار إلى إعادة تأهيل وترتيب القوات النظامية العاملة، سواء كان ذلك في شرطة المعادن أو الأمن أو الجمارك، والتنسيق بين هذه الأجهزة، بالإضافة إلى تنظيم أسواق التعدين بالولايات.

وأفاد ضحية بأن اجتماع اللجنة وقف على مستوى تنفيذ التوصيات الذي قال إن فيه بعض الاختلافات حسب التوصية، وأضاف “عقدنا العزم على أن نجتمع في كل ثلاثة أسابيع بدلاً عن شهر لمزيد من المتابعة”.

ونوه بحسب شبكة الشروق – إلى أن اللجنة مطلوب منها رفع تقارير شهرية لوزير النفط والغاز والمعادن وأضاف “سنقف على مستوى التنفيذ بصورة دقيقة لإحداث أثر إيجابي للسيطرة على تهريب الذهب وأي منتجات أخرى للمعادن”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)