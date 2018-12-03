هآرتس: ضبّاط أمريكيون ينسحبون من ندوات لشرطة الاحتلال

الخليج 365 | فريق التحرير

أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الاثنين، أنّ ضباطًا في الشرطة الأمريكية ألغوا مشاركتهم في سلسلة ندوات تنظمها شرطة الاحتلال في تل ابيب، استجابة لنشطاء "BDS"، ومنظمات أمريكية حقوقية أكدت أن رجال الشرطة الأمريكيين يعودون أكثر عنفًا بعد مشاركتهم في تلك الندوات.

وتُنظّم الشرطة الإسرائيلية تلك الندوات منذ 20 عامًا، بمشاركة ضباط أمريكيين يعملون في مراكز الشرطة الإقليمية في الولايات المتحدة، لمعالجة قضايا أمنية وتبادل الخبرات، وذلك بمبادرة الرابطة الأميركية اليهودية لمكافحة التشهير.

ووفقًا للصحيفة فإن إلغاء مشاركة اثنين من مراكز الشرطة الأمريكية الإقليمية في البرنامج، استجابة لـ "BDS" يعتبر سابقة خطيرة، وأدى إلى حالة من القلق في أوساط المنظمات اليهودية الأمريكية الموالية لإسرائيل في الولايات المتحدة، ومنح نشطاء "BDS" شعورًا بالنصر.