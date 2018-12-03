كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماى": بحثت مع "ترامب" إجراء صفقة تجارية بعد "البريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنها أجرت محادثات حول التجارة المستقبلية مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضى فى الأرجنتين. وأوضحت ماى "تحدثت مع الرئيس ترامب على هامش الاجتماع، كنت واضحة معه أنه يمكننا فعلاً إبرام صفقة تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال صفقة البريكست، التي هي على الطاولة مع الاتحاد الأوروبي، و لقد أدركنا العمل الذي قامت به مجموعة العمل القائمة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بالنظر إلى الترتيبات التجارية المستقبلية، التي أحرزت تقدمًا جيدًا".

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