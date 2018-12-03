كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريق قانونى أمريكى يدعو لإنشاء محكمة جنائية عاجلة ضد قادة بورما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا فريق قانونى مختص بحقوق الإنسان الذي تعاقدت معه وزارة الخارجية الأمريكية للتحقيق في الانتهاكات ضد مسلمي الروهنجيا في ميانمار، إلى إنشاء محكمة جنائية عاجلة لتقديم المسؤولين إلى العدالة.

وذكرت منظمة "بيبول" للقانون الدولي العام في واشنطن أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن جيش ميانمار ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الأقلية المسلمة، واستند التقرير إلى أكثر من 1000 مقابلة مع لاجئي الروهينجا الذين فروا إلى بنجلاديش.

ويضيف استخدام المجموعة لمصطلح الإبادة الجماعية ضغوطا على إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقوية الحجة لدى التعامل مع أزمة الروهينجا، وهو ما قد يجبر واشنطن على اتخاذ إجراءات عقابية أقوى ضد ميانمار.