كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 47 فلسطينيا في مواجهات مع القوات الإسرائيلية على الحدود البحرية لقطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: "انتهاء فعاليات المسير البحري على شاطئ شمال غرب غزة، وكانت حصيلة ما تعاملت معه طواقم الجمعية، 47 إصابة".
وأوضح البيان أن الإصابات جاءت كالتالي: 4 إصابات بالرصاص الحي، 18 بالرصاص المطاطي، و7 إثر استنشاق الغاز، و15 ضمن ضربات قنابل الغاز، و3 إثر شظايا وضربات.
وانطلق المسير البحري الثامن عشر من ميناء غزة صوب الحدود الشمالية لقطاع غزة حيث أبحر 30 قاربا فلسطينيين وقد وصلت المياه الإقليمية الفلسطينية في حين ردت البحرية الإسرائيلية بإطلاق وابل من قنابل الغاز والرصاص الحي.
وبالتزامن مع انطلاق المسير البحري انطلق الفلسطينيون بتظاهرة برية انطلق صوب بوابة زكيم شمال قطاع غزة حيث اطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين الذين اشعلوا الإطارات وردوا بإلقاء الحجارة.
وأكدت اللجنة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار استمرار فعالياتها البرية والبحرية تنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 11 عاما.
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