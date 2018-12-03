كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول الدفعة الشهرية الثانية من المنحة السعودية النفطية لعدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل ميناء عدن، اليوم الاثنين، الحصة الثانية من منحة النفط السعودية والبالغة 65 طناً لدعم الكهرباء في المحافظات المحررة.

وقال وزير الكهرباء اليمني محمد العناني، إن وصول الدفعة الثانية من المشتقات النفطية سيسهم في مواصلة التحسن الذي يلمسه المواطن في مختلف مديريات عدن في جانب الكهرباء، وفق موقع "2 ديسمبر" اليمني.

من جهته أوضح ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مجيب حميد، أن البرنامج حريص على استمرار تدفق التيار الكهربائي في المحافظات المحررة.