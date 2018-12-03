كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول الدفعة الشهرية الثانية من المنحة السعودية النفطية لعدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
من جهته أوضح ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مجيب حميد، أن البرنامج حريص على استمرار تدفق التيار الكهربائي في المحافظات المحررة.
ويُذكر أن ميناء عدن استقبل في بداية الشهر الماضي الحصة الأولى من المنحة النفطية السعودية الشهرية بـ 60 مليون دولار لتزويد محطات الكهرباء بالديزل والمازوت في جميع المحافظات اليمنية المحررة.
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