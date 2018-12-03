كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة تابعة للأمم المتحدة تنقل جرحى الحوثيين إلى مسقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مصدر ملاحي في مطار صنعاء لوكالة فرانس برس مساء اليوم الإثنين، أن طائرة تابعة للأمم المتحدة أقلعت إلى العاصمة العمانية مسقط، وعلى متنها جرحى من المتمردين الحوثيين.
وقال المصدر إن الطائرة أقلعت قرابة السادسة مساءً بتوقيت صنعاء، وعلى متنها 50 مصاباً، مع مرافقيهم وفريق من الأطباء.
وأكد مصدر في الأمم المتحدة إقلاع الطائرة.
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