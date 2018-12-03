كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انشقاق قياديين كبيرين عن ميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر قبلية يمنية، اليوم الإثنين، بانشقاق قيادات حوثية في رداع بمحافظة البيضاء عن الميليشيا، بعد الهزائم التي تكبدها الانقلابيون في جبهات المحافظة، واقتراب المعارك من مناطقهم.

وقال مصدر قبلي يمني، إن "القيادي في ميليشيا الحوثي عادل قرموش العيوي المعين من قبل الحوثيين وكيلاً لمحافظة البيضاء، والقيادي البارز أحمد سيف الذهب المعين من قبلها قائداً للواء 139 رئيس ما يسمى مجلس التلاحم القبلي بمحافظة البيضاء، استقالا من جميع المناصب والمهام التي أسندت إليهما من قبل ميليشيا الحوثي"، وفقاً لما ذكره موقع "إب برس".

وأكد المصدر، أن الانشقاقات تأتي على وقع هزائم الميليشيات الحوثية في المحافظة واستمرار تجاهلهما من قياداتها في منطقة رداع.