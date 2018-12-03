كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري لمكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يهدف المجلس الأعلى السعودي الجزائري، مساء اليوم، لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وترغب السعودية في إقامة شراكات استثمارية استراتيجية مع الجزائر بهدف دفع العلاقات الاقتصادية وترقيتها إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، فيما تبدي الجزائر استعدادها للتعاون مع الرياض في جميع المجالات الاقتصادية لاسيما الصناعية منها والتي سجلت خلال السنوات تقدما معتبرا. بحسب الوكالة الجزائرية. كما يسعى البلدان إلى إقامة شراكات في مجالات المحروقات والبتروكيمياء والفلاحة والصناعة واقتصاد المعرفة والسياحة، وهي كلها قطاعات تدعم الحكومة الجزائرية الاستثمار فيها بتسهيلات متعددة.



وتم الاتفاق على تشكيل مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاسة ولي العهد السعودي والوزير الأول الجزائري لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب.