كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري لمكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يهدف المجلس الأعلى السعودي الجزائري، مساء اليوم، لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.وتم الاتفاق على تشكيل مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري برئاسة ولي العهد السعودي والوزير الأول الجزائري لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب.
كما يسعى البلدان إلى إقامة شراكات في مجالات المحروقات والبتروكيمياء والفلاحة والصناعة واقتصاد المعرفة والسياحة، وهي كلها قطاعات تدعم الحكومة الجزائرية الاستثمار فيها بتسهيلات متعددة.
شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري لمكافحة الإرهاب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .