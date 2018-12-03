أحمد أيدين دوغان “سفيرا فوق العادة” لأنقرة في الرباط

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الإثنين، أن تركيا عينت “سفيرا فوق العادة” بالرباط.
وأوضحت الوزارة أن أحمد أيدين دوغان قدم، اليوم الإثنين، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة للجمهورية التركية لدى الملك محمد السادس، خلال استقبال خصه به الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي محمد علي الأزرق.
يشار إلى أن الأزرق هو بدوره عينه الملك محمد السادس قبل أشهر سفيرا للمملكة في تركيا، حيث ينتظر أن يترك منصبه في وزارة الخارجية، ليتقلد مهمته الدبلوماسية الجديدة.
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