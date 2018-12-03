“بنسلمان لم يلتق بوتفليقة والرئاسة الجزائرية: تعذر اللقاء بسبب “زكام حاد

بعد انتهاء زيارة ولي العهد السعودي إلى الجزائر، دون لقائه بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما كان مبرمجا، خرجت الرئاسة الجزائرية، اليوم الإثنين، بتوضيحات عن سبب غياب الرئيس عن هذا الاستقبال.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بلاغ لها أصدرته اليوم الإثنين، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعذر عليه استقبال محمد بنسلمان كما كان متوقعا، بسبب “زكام حاد”، وأوضح المصدر ذاته أن “فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي لازم الفراش بسب زكام حاد تعذر عنه، كما كان مقررا استقبال سمو الأمير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر”، مضيفة أنه “وأمام هذا المانع، عبر سمو الأمير محمد بن سلمان عن أسمى أمانيه بالشفاء العاجل لرئيس الجمهورية”.

يشار إلى أن بنسلمان وصل إلى الجزائر يوم الأحد الماضي في زيارة قصيرة جدا، استقبله فيها رئيس الوزراء أحمد أويحيى وعدد من أعضاء الحكومة، وسط انتقادات كبيرة من سياسيين جزائريين لهذه الزيارة، معتبرين أنها “تمس صورة الجزائر”، في ظل حديث تقارير دولية عن ضلوع بنسلمان في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.