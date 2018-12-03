الاتفاق على 5 مشاريع صناعية بين الجزائر والسعودي

أعلنت الجزائر والسعودية اليوم الإثنين، عن الاتفاق على 5 مشاريع صناعية في عدة قطاعات ستدخل الخدمة اعتبارًا من 2019.

جاء ذلك، على هامش انعقاد مجلس أعمال البلدين، بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الجزائر.

والمشاريع الخمسة التي ستقام بالجزائر، تتعلق بصناعة مواد كيماوية غير عضوية ومعالجة المعادن، ومشروع لصناعة مواد الكلور والصودا الموجهة لتنقية المياه من طرف الشركة السعودية “عدوان للكيماويات”.

ويتعلق المشروع الثالث بصناعة الأدوية من طرف الشركة السعودية “تبوك”، والرابع هو مصنع للورق الصحي تم تنفيذه من طرف الشركة السعودية “بايبر ميل”، بطاقة إنتاج 30 ألف طن بقيمة 20 مليون دولار.

أما المشروع الخامس، فيتعلق بالصناعات الغذائية لإنتاج العصائر بمحافظة البليدة جنوبي العاصمة، من طرف شركة “العوجان السعودية”.

ويتصدر قطاع الصناعة قائمة الاستثمارات السعودية في البلاد، بمجموع 12 مشروعًا، بقيمة 14 مليار دينار (130 مليون دولار)، شملت الصناعات الكيماوية والغذائية والحديد والصلب.

واتفق الطرفان الجزائري والسعودي خلال ذات اللقاء، على إقامة معرض للمنتجات الجزائرية بالسعودية، خلال النصف الأول من 2019.