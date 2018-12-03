أجواء خرافية واستقبال ملكي من جماهير الرجاء بمطار محمد الخامس بعد وصول أبطال إفريقيا-فيديو

فيديو: حمزة مصباح خلقت جماهير الرجاء البيضاوي، أجواء خرافية، بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، عشية اليوم الإثنين، والذي حولته إلى ملعب “دونور” وكسته باللون الأخر، وهي تستقبل بعثة الفريق الأخضر الذي توج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على حساب الخصم الكونغولي فيتا كلوب.

وحل حوالي ألف مناصر، منذ وقت مبكر من صباح اليوم، بالمطار وذلك من أجل تخصيص استقبال ملكي، يليق بملوك القارة السمراء، فرددو أناشيد النصر وعبروا عن عن سعادتهم البالغة بعودة فؤيقا للتتويج من جديد.

إليكم أبرز لحظات التتويج، في هذا الفيديو:

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