مركز سلمان للإغاثة ينظم رحلة ترفيهية للأطفال اليمنيين الذين جندتهم الميليشيات الحوثية ضمن برنامج إعادة تأهيلهم

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:23 مساءً, 3 ديسمبر 2018 م

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نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس رحلة ترفيهية ل 27 طفلاً يمنيًا مجندًا إلى الأماكن التاريخية والسياحية في مدينة مأرب، ضمن الدورة الثانية من المرحلة السابعة والثامنة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية في اليمن.

وتعرف الأطفال على عرش بلقيس، وسد مأرب القديم والجديد، وغيرها من الأماكن السياحية التي تزخر بها مدينة مأرب، بهدف ترفيه الأطفال وتفريغ شحناتهم النفسية والتخلص من صدمات التجنيد القسري الذي تعرضوا له.

وتخللت الرحلة أنشطة أخرى ترفيهية ومسابقات ثقافية وتعليمية، إضافة إلى ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة عمل على إعادة تأهيل 241 طفلاً مجندًا في المراحل السابقة، وينفذ المرحلة السابعة والثامنة التي تستهدف 80 طفلاً من عدة محافظات يمنية.

