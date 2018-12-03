ترامب يقول إنه سيناقش "سباق التسلح" مع الصين وروسيا في المستقبل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه سيبحث في المستقبل التطورات العسكرية مع نظيريه في الصين وروسيا على أمل إنهاء ما وصفه بسباق التسلح مع البلدين.

وقال ترامب في تغريدة، بعد يوم من عودته من الأرجنتين حيث حضر قمة مجموعة العشرين، ”أنا على يقين بأنه، في وقت ما في المستقبل، سأبدأ مع الرئيس شي والرئيس الروسي بوتين... مناقشة وقف جدي لما صار سباقا كبيرا وخارجا عن السيطرة للتسلح. أنفقت الولايات المتحدة 716 مليار دولار هذا العام. هذا جنون!“.

ولم يذكر ترامب مزيدا من التفاصيل.

ووضع الجيش الأمريكي هذا العام مواجهة الصين وروسيا في قلب استراتيجية جديدة للدفاع الوطني ومن المقرر أن يسحب قواته من أنحاء أخرى في العالم لدعم تغير أولوياته.

وفي الوقت ذاته ناقشت واشنطن علنا إمكانية انسحابها من اتفاق تاريخي للحد من الأسلحة النووية مع روسيا كان قد أُبرم في عام 1987.