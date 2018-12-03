انت الان تتابع سفارة كوريا الجنوبية: لحوم الكلاب ليست من ثقافتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٤٠ م

نفت السفارة الكورية الجنوبية بالقاهرة، اليوم الإثنين، الأنباء عن استيراد سول الكلاب من مصر بهدف أكلها. وقالت السفارة في بيان لها: "تناولت العديد من الصحف ووسائل الإعلام المصرية تصريحات عضو مجلس البرلمان المصري مارجريت عازر، بشأن حل أزمة كلاب الشوارع بتصديرها إلى الدول التي تتناول لحوم الكلاب مثل كوريا -بدلا من قتلهم أو التخلص منهم- وأكدت ضرورة عمل مزارع للكلاب الضالة من أجل تصديرها إلى الدول الأخرى، إلا ان هذه الأنباء غير صحيحة".

وأوضحت السفارة أنه: "دأبت هذه الأخبار والتقارير على الإشارة إلى كوريا باعتبارها من الدول المرشحة لذلك، وهو ما ينم عن عدم معرفة كبير بثقافة الشعب الكوري، فضلاً عن تشويه صورته بتداول هذه المعلومات المغلوطة".وأضافت: "إن حكومة كوريا الجنوبية لم تقم مطلقا باستيراد الكلاب بهدف تناول لحومها، علاوة على أن عادة