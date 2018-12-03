4 ملفات.. تفاصيل لقاء السيسي ووزيرة الجيوش الفرنسية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تبادل وجهات النظر حول التعاون بين مصر وفرنسا في القارة الإفريقية.. والسيسي: تركيز الجهود المصرية على دعم الجيش الليبي في ظل دوره المحوري في فرض الأمن والاستقرار بليبيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، "فلورنس بارلي" وزيرة الجيوش الفرنسية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة. وقال السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن ترحيبه بمشاركة فرنسا في معرض "إيديكس 2018"، مؤكدا ما يمثله المعرض من أهمية وفرصة جيدة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التقنيات العسكرية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، شدد االرئيس السيسي على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مثمناً التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات خاصة في المجال العسكري، ومعربًا عن التطلع إلى تطوير التعاون الثنائي على نحو يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويساهم في التنمية والرخاء لشعبيهما. وأضاف المُتحدث

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، شدد االرئيس السيسي على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مثمناً التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات خاصة في المجال العسكري، ومعربًا عن التطلع إلى تطوير التعاون الثنائي على نحو يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويساهم في التنمية والرخاء لشعبيهما. وأضاف المُتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الوزيرة الفرنسية أكدت حرصها على حضور معرض "إيديكس 2018"، وأن بلادها فخورة بمشاركة كبرى الشركات الفرنسية وبشكل موسع في المعرض، حيث بلغ عدد تلك الشركات 31 شركة، وأعربت عن تهنئتها لمصر على التنظيم الناجح لهذا الحدث، مؤكدة الأهمية التي توليها بلادها لتعزيز وتوطيد علاقات الشراكة القائمة بين البلدين على مختلف الأصعدة، بما في ذلك على المستويين العسكري والأمني، ومشيرة إلى حرص فرنسا على استمرار التنسيق عالي المستوي مع مصر فى ظل ما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالمنطقة. وأوضح السفير بسام راضى، أن اللقاء شهد تباحثًا حول سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، إضافة إلى التباحث حول آخر تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة سبل مكافحة الإرهاب والحد من خطورة العناصر الإرهابية وانتقالها من بؤر التوتر إلى مناطق أخرى. كما تم التطرق إلى الأزمة الليبية، حيث أكد الرئيس السيسي تركيز الجهود المصرية على دعم الجيش الليبي في ظل دوره المحوري في فرض الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة، وهو ما يمثل تمهيدا لعقد الانتخابات وتولي حكومة مركزية لمقاليد السلطة، وفرض سيطرتها على الأراضي الليبية والتعامل مع المجتمع الدولي باسم الشعب الليبي. وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول تبادل وجهات النظر حول سبل التعاون بين مصر وفرنسا في القارة الإفريقية، في ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل، خاصة فى ظل العلاقات المتميزة التي تجمع فرنسا مع العديد من دول القارة. وتأتي زيارة وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إلى مصر، ضمن جولة خارجية تشمل الكويت، وذلك في إطار الشراكات الاستراتيجية التي تقيمها فرنسا في الشرق الأدنى والأوسط. وذكرت وزارة الجيوش، في بيان لها، أن الوزيرة ستتوجه بعد زيارتها لمصر إلى الكويت حيث يستقبلها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط والدور الذي تضطلع به الكويت في المنطقة. وأشار إلى أن الزيارة تأتي في نهاية التمرين العسكري المشترك بين الكويت وفرنسا "لؤلؤة الغرب" الذي نظم هذا العام للمرة السادسة، موضحًا أن وزيرة الجيوش ستلتقي العسكريين الفرنسيين العاملين ضمن قيادة أركان التحالف الدولي ضد داعش لتقييم العمليات الجارية، وآفاق تطور الأوضاع في الوقت الذي تواصل فيه المدفعية والمقاتلات الفرنسية يوميا عملياتها لاستعادة آخر الجيوب التي يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا.

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