انت الان تتابع إدوارد يعود إلى الغناء بعد غياب 23 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٠ م

إدوارد

يستعد فريق «الجبسي» المكون من الفنان إدوارد، والموزع الموسيقي أحمد عادل، والسوليست وائل خضر، ولاعب الجيتار محمد صباح للعودة بالفريق مرة أخرى بعد غياب عن الغناء لمدة 23 سنة، حيث كان يعمل أعضاء الفريق منذ أشهر على وضع خطة للعودة مرة أخرى وبروفات للأغاني التي سيعودون بها، والتي تتكون من مجموعة من المدليهات بالستايل المعروف في لبنان لداليدا وفيروز ومجموعة من أغاني الرأي الشهيرة بتوزيع ورؤية جديدة تتناسب مع شكل الموسيقى المقدمة من الفريق الذي كان بدايته في 1995 وأحبه الجمهور منهم.

وتعاقد الفريق مع شركة Hi Wave، المملوكة لمنظم الحفلات ومدير أعمالهم محمد غانم، والذي يعمل على تجهيز جولة فنية للفريق ستكون بدايتها في دبي في مطلع العام الجديد 2019، وانتهى أيضا الفريق من تصوير Promo للإعلان عن عودتهم للغناء مرة أخرى من كواليس البروفات والتحضيرات مع المخرج مرقس عادل، الذي اجتمع مع إدوارد