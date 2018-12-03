البحث عن نموذج ثقافى عربى جديد فى عالم متحول (3/6)

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - نكتب ونتحدث بلغة ومفردات ومصطلحات ومفاهيم وتراكيب وبلاغة تبدو لنا أليفة ومعروفة وقادرة على حمل أفكارنا ورؤانا عن الواقع الموضوعى، لكن نظرة على تغيرات الواقع السائل، واكتشافات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الصناعى، وما تحدثه فى حياتنا وفى التكوين الأنسانى ذاته، تشير إلى الفجوة التى بدأت بين اللغة والثقافة التى نحملها، وبين هذا الواقع المتغير.

من هنا يتأثر أى حديث عن النماذج الثقافية، وغيرها من المفاهيم بمثل هذه التغيرات التى تكشف عن أننا لا نزال نعيد إنتاج مقاربات تم تجاوزها فى الفكر الغربى، وما يؤكد ذلك بعض هذه التغيرات التى حدثت فى عالمنا والتى يمكننا إيجاز بعض من هذه التغيرات السريعة والمكثفة على النحو التالى: 1- سيادة الثقافة الاستهلاكية

من هنا يتأثر أى حديث عن النماذج الثقافية، وغيرها من المفاهيم بمثل هذه التغيرات التى تكشف عن أننا لا نزال نعيد إنتاج مقاربات تم تجاوزها فى الفكر الغربى، وما يؤكد ذلك بعض هذه التغيرات التى حدثت فى عالمنا والتى يمكننا إيجاز بعض من هذه التغيرات السريعة والمكثفة على النحو التالى:

1- سيادة الثقافة الاستهلاكية على النمط الأمريكى فى ظل العولمة وبدايات ما بعدها على أنماط الحياة الاجتماعية، والإنتاج الثقافى والإبداعى والجمالى، وأنماط التلقى لدى مستهلكى الفنون والأدب والمسرح والفنون التشكيلية والسينما، والموسيقى الكلاسيكية والأوبرا والصحافة الورقية، وتراجع نسب استهلاك الثقافة الرفيعة –الأوبرا والموسيقى الكلاسيكية والفنون التشكيلية-، وذلك لصالح أنماط جديدة ذات طابع استهلاكى تتماشى مع نمط من الذائقية شائع لدى الأجيال الشابة فى أمريكا وأوروبا وغالب بلدان العالم.

2- تحول العالم من السرديات الكبرى بتعبير جان فرانسوا ليوتار إلى عالم ما بعد الحداثة، أو ما أطلق علية هابرماس الحداثة الفائقة أو إلى ما يسميه زجمونت باومان الحداثة السائلة فى ظل السيولة والاضطراب العالمى وأنهيار الأيديولوجيات الكبرى والانساق الكلية حيث تبدو مرحلة المابعديات السائلة، التى تنطوى على بعض الصعوبة فى عمليات رصد تغيراتها السريعة، وتناقضاتها بين مكونات ألماقبل التى نعرفها، ونمتلك مفاهيم ومصطلحات وتنظيرات وصف وتحليل أبنيتها ومشكلاتها وسماتها وظواهرها وإشكالياتها، وبين مرحلة ألما بعد الجديدة والمتغيرة فى سرعة وكثافة، من ثم هى مرحلة مابينية، من ثم لم يعد النموذج المعرفى والثقافى صالحًا للتعامل معها. فى هذا الإطار ذهب إريك هوبزباوم إلى القول "لكننا لم نعد نفهم أو نعرف كيف نتعامل مع الطوفان الإبداعى الحالى الذى يغرق كوكب الأرض بالصورة، والصوت، والكلمات، والذى يكاد المؤكد أنه سيصير غير قابل للتحكم فيه فى كل من الفضاء و الفضاء المعلوماتى".

(أريك هوبزباوم أزمنة متصدعة: الثقافة والمجتمع فى القرن العشرين، ت: سهام عبدالسلام ط الأولى، المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت سبتمبر 2015.)

3- الثورة الرقمية وتطوراتها السريعة تعيد تشكيل أنماط حياتنا، وتفكيرنا ومقاربتنا للظواهر وللمشكلات وتغير سريعًا من الإنتاج الثقافى والإبداعى، والأنتقال من الورقى إلى اللوحى، ولم تعد عمليات التغير محض تحول آداتى، وإنما تؤثر وتغير فى العمق من أساليب التفكير والتواصل الاجتماعى، ومن ثم تغير من اللغة وتراكيبها وأوصافها وأساليب السرد، وتعيد تشكيل الخطاب الاجتماعى والأدبى والنقدى، وهو ما يتمدد إلى عديد المجالات والتخصصات، على نحو ذهب معه ريمى ريفيل فى كتابة الثورة الرقمية، ثورة ثقافية إلى القول "وفى الواقع ستترك تلك التقنيات الجديدة آثار قوية على حياتنا اليومية، بحيث بدأت بالفعل تغير عادات تسوقنا (البيع عن بعد، وتبادل الممتلكات، وعلاقتنا بالأعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية)، وثؤثر فى معرفتنا(الموسوعات والقواميس، والمقالات لتوعية الآخرين، والتى يمكن الاطلاع عليها بشكل مباشر) وفى الصحة والإطلاع على المواقع المتخصصة). كما إنها تغير حياتنا المهنية (التنظيم الجديد للعمل، والحركة، وإدارة الوقت بمرونة أفضل)، وطرق الترفيه (تحميل الموسيقى والأفلام والفيديوهات، وتتبع البث المباشر للإذاعة والتلفاز، وقراءة الكتب على الشاشة)، ومن ثم فإن تلك الوسائل تمس الحميمية والهوية الشخصية ( تقديم الذات فى المواقع الاجتماعية، واستعمال الأسماء المستعارة)، وتغير محيط شبكاتنا الاجتماعية (الروابط، والمناقشات والتبادلات مع الغير)، واللائحة لا تزال طويلة وتشير إلى تحولات عميقة فى المجال التجارى، والخدمى، والتعليم والثقافة والإعلام. إن تلك التغيرات تشمل أيضا مجالات آخرى كتلك التى لها علاقة بالدولة، والإدارة، والاقتصاد، والجيوسياسى، والحضرى....".

(ريمى ريفيل الثورة الرقمية، ثورة ثقافية، ت سعيد بالمبخوت ص 15و 16، عالم الكتاب الكويت يوليو 2018).

وذهب ريمى ريفيل أيضا فى شأن وصف هذه التغيرات الكبرى للثورة الرقمية إلى القول أن " الرهان الكبير يبقى هو معرفة ما إذا كنا بصدد أنقطاع، ليس تكنولوجيا فقط، لكن كذلك أنثربيولوجى وثقافى فى مجتمعاتنا، أو بصدد تحول جديد مثل ما شهدته الإنسانية مرات عديدة عبر التاريخ" (ريمى ريفيل، المرجع السابق، ص 18).

التغيرات الرقمية السريعة، باتت تشمل كل جوانب حياتنا، وتؤثر على سلوكنا وتوجهاتنا، وعلى العلاقات الأسرية والاجتماعية، والصداقة، والحب، والعلاقات الحميمية، وتصوراتنا لذواتنا وللآخرين، بل وتساهم فى إعادة تشكيل رؤى العالم. والسؤال هل يمكن الحديث عن نماذج معرفية أو ثقافية، أفلت فى ظل عالم مختلف، وفى حالة سيولة وصيرورة وتشكلات متغيرة؟!

4- فى ظل الثورة الرقمية الهائلة، تنبثق بعض ملامح الثورة الصناعية الرابعة ومعها الذكاء الصناعى، وتداخلاتها المحتملة فى أنسجة الحياة والسياسة والإدارة والتكوين الأنسانى ذاته، على نحو يشير إلى قطيعة مع مجمل ما ألفناه من ثورات تكنولوجية، وروئ ومفاهيم ونظريات وفلسفات ولغة ومصطلحات، لأن تداخل الذكاء الصناعى مع البشرى سيؤثر على العقل والتفكير الإنسانى، وعلى مفاهيم الذكاء والعمل والمشاعر والقيم والسلوك الاجتماعى.

5- بعض تقلصات عمليات السيولة والتغير المابعدى، تبدو فى ظواهر العنف والتطرف العنيف والإرهاب، والحروب الأهلية، والحروب الأقتصادية وأثرها على اتفاقية التجارة العالمية، بين الولايات المتحدة والصين، وعلى اقتصاديات دول الأتحاد الأوروبى، وتحول الاهتمامات الإستراتيجية إلى الصين ودول آسيا الناهضة. من ناحية أخرى تفجر مشاكل الهجرة القسرية والطوعية فى إطار الحروب الأهلية إلى بعض دول الجوار الجغرافى، أو إلى دول الإتحاد الأوروبى، فى ظل مشاكل الاندماج الداخلى بين بعض أجيال الهجرة الثانية والثالثة، والمهاجرين الجدد، بكل انعكاسات ذلك الاجتماعية والثقافية، على نمو وشيوع الاتجاهات الشعبوية فى بعض الدول الأوروبية، والولايات المتحدة مع إدارة دونالد ترامب. الشعبوية وظاهرة كراهية الأجانب، طرحت تحديات على الليبرالية، وعلى الطبقات السياسية التقليدية، ونمط الأحزاب السياسية الأساسية وقادتها وظاهرة انعزالها عن قواعدها الاجتماعية والسياسية، على نحو ما كشفت عنه الانتخابات الفرنسية الرئاسية وصعود ماكرون، والاستفتاء على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبى. أن مأزق الليبرالية الغربية الجديدة، يشير إلى نمط الأزمات التاريخية الناتجة عن تغيرات صيرورات المرحلة الحالية للمابعديات وبشائر ما بعدها، وأثرها على الفلسفة السياسية والقيم والنظام الليبرالى وثقافته السياسية، وهو ما وصفته مجلة " الإيكونوميست" البريطانية -بمناسبة مرور 175 عاما على صدورها- بالقول "إن الليبرالية صنعت العالم الحديث، لكن هذا العالم ينقلب ضدها. والاتجاه نحو الحريات والأسواق المفتوحة أصبح معكوسًا خلال ربع القرن الأخير. وحتى الصين، التى سوف تصبح قريبا أول اقتصاد فى العالم، تظهر الديكتاتورية أن فى إمكانها أن تزدهر". (مشار إلية فى سمير عطا الله فى مقاله سحابة قرنين من الحبر والورق، الشرق الأوسط 24 / 9 / 2018).

6- فى إطار الشرط مابعد الحداثى وفق ليوتار، تتغير منظوراتنا لأبنية ونماذج ومصطلحات الحداثة وتفسيراتها، بل والرؤية للعالم، فى ظل ما بعد الحداثة، تبدو فى نظر بعض الباحثين-شريف يونس- "أى رؤية للعالم تأطير له، وكل تأطير تشويه واستبعاد وهيمنة. التأطير والاستبعاد والهيمنة المترتبين علية، ليس سوى جريمة، لا يمكن قبول تفسيره فى سياقاته التاريخية لأن التفسير تأطير. والمثقف ما بعد الحداثى واجبه الأول أن يكون ضد الثقافة، وضد نفسه، لأن كل رؤية ثقافية منتقصة ومتحيزة بالضرورة، وكل صياغة بديلة للواقع والتاريخ لن تفعل سوى أن تضع قصة بدل آخرى وتأطير مكان آخر. يتبقى إذن -وفق هذا الرآى- واجب وحيد، هو تدمير ما سبق وأطره المفكرون عبر التاريخ، تفكيكه، فضحه. لكن حتى المهمة الوحيدة الباقية، التفكيك والفضح، أو عمليا إنصاف To doing justice ، تظل مهمة بلا أفق. تعيش على رفض الماضى والحاضر فحسب، ويحيطها شك جذرى، لأنه من حيث المبدأ كل تحديد للحقيقة يخون الحقيقة ويؤصل لجريمة. لكن المشكلة هنا من منظور ما بعد الحداثى ليست مشكلة غياب لحقيقة( فهذا محتفى به)، ليس محدودية " الحقائق" أو نسبيتها، بل المشكلة هى الذنب المترتب على أى تحديد لها. هذا هو الجانب الميلودرامى من الظاهرة بعد الحداثية. أو جانبها الأخر فهو الهزلى: لا توجد حقيقة ممكنة، وكل صياغة مركب ثقافى، إذن كل الثقافات أشكال من الخداع ولا بأس بقبول أى خدعة منها".

(شريف يونس، بوست على صفحته بالفيس بوك بتاريخ 16/9/2018).

من وضعية الحقائق فى ظل ما بعد الحداثة إلى واقع مختلف تسوده ما بعد الحقيقة حيث تسود "الظروف التى تكتسب فيها الحقائق الموضوعية تأثيرا أقل فى تشكيل الرآى العام، مقارنة بتأثير ما تفعله العواطف والقناعات الفردية، التى يتم إثارها على الحقائق العلمية وفق تعريف معجم أكسفورد. (أنظر معتز ممدوح، عصر " ما بعد الحقيقة" كيف تتلاعب السلطة بعقول الجماهير، موقع إضاءات على الإنترنت).

فى ظل هذا الوضع المابعدى السائل وتغيراته السريعة تبدو بعض المقاربات المنهجية والمفاهيم والمصطلحات، واللغة التى نستخدمها، غير قادرة على سبر أغوار هذه الوضعيات التقنية والرقمية والاجتماعية والسياسية والثقافية التى تجرى أمامنا بسرعة فائقة، نمسك ببعض السمات المتغيرة للحظة، ثم سرعان ما يعتريها التغير السائل. فى ظل هذه الأوضاع يبدو من الصعوبة بمكان التنظير لنموذج ثقافى عربى جديد فى عالم متحول، وذلك على الرغم من عديد الاجتهادات الجادة التى قدمها بعض الباحثين والمفكرين العرب.