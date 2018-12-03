انت الان تتابع تدليك القدمين ليس ترفيه.. دواء تكميلي لتخفيف الآلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تدليك القدم يزيد من طاقة الإنسان، فعندما يتم فرك القدم، فإن جميع عناصر تدليك القدم تأتي معًا لجلب الطاقة إلى الجسم، كما أن تدليك القدم يحرر أي انسداد.

لقرون عديدة كان تدليك القدمين علاج مهم وفعال لتعزيز الصحة وتحسين الحالة المزاجية، وفي العصر الحالي يعتبره البعض نوع من الرفاهية خاصة عند الذهاب خصيصا إلى الأماكن التي تقدم خدمة التدليك، لكن عزيزي التدليك بشكل عام بمثابة دواء تكميلي وبديل يستخدمه الملايين لتخفيف الألم، والحد من التوتر والقلق، وإعادة تأهيل الإصابات وتعزيز الصحة العامة، ويعتبر العلاج الانعكاسي للقدم نوعا من أنواع التدليك الذي ينطوي على الضغط على نقاط محددة على القدم من أجل التأثير على أجزاء مختلفة من الجسم.

سواء أكنت تقوم بالتدليك الذاتي بعد يوم طويل أو تتوجه إلى منتجع صحي لجلسة مع أخصائي علم الانعكاس المعتمد، اعرف في البداية الفوائد العامة لتدليك القدمين حسبما ذكرها موقع Livestrong.com. 1- الهدوء والاسترخاء تدليك القدمين يمكن أن يخفف من القلق ويحدث حالة عميقة من الاسترخاء، وإحدى النقاط المهمة الضفيرة

1- الهدوء والاسترخاء

تدليك القدمين يمكن أن يخفف من القلق ويحدث حالة عميقة من الاسترخاء، وإحدى النقاط المهمة الضفيرة الشمسية - مركز التحكم في جميع أعضاء الجسم الواقعة في المنطقة الموجودة أسفل الحجاب الحاجز- ويتم تخزين كل الإجهاد داخلها، لذا عند تدليك القدمين تحرر الطاقة السلبية من نقطة الضفيرة الشمسية.2- تحسين الدورة الدموية وتطهير الجسم

الدم الذي يدور في الجسم مسؤول عن نقل الأوكسجين والتغذية لخلايا الجسم، كما أنه يطهر النفايات والسموم من الجسم، وعند حدوث الإجهاد يقل تدفق الدم، لذا يمكن أن يكون تدليك القدم مفيدًا لأنه يقلل من الإجهاد ويسمح بتدفق الدم دون عوائق.3- التوازن والانسجام

الانسجام يحدث عندما تعمل جميع أنظمة الجسم في وئام مع بعضها البعض لتحقيق حالة توازن، وتدليك القدم يمكن أن يشجع الانسجام بحيث يمكن الحصول على صحة جيدة.4- الطاقة والتجديد

تدليك القدم يزيد من طاقة الإنسان، فعندما يتم فرك القدم وتحسسه، فإن جميع عناصر تدليك القدم تأتي معًا لجلب الطاقة إلى الجسم، كما أن تدليك القدم يحرر أي انسداد يمكن أن يعوق الطاقة التي يجب أن تتدفق عبر الجسم بحرية.5- تعزيز المناعة

تحفيز ردود الفعل في القدمين من خلال التدليك إجراء يؤدي إلى الاسترخاء والشفاء، كما يساعد استرخاء الجسم من خلال تدليك القدمين على منع التأثيرات الضارة للتوتر من التأثير على الجسم، هذا بالإضافة إلى ان تدليك القدم المنتظم يمكن أن يوفر الحماية ضد العديد من الأمراض المرتبطة بالإجهاد.6- جيد لحياتك الجنسية

تمثل القدمان نقطة بداية رائعة لممارسة الجنس، لأنها يمكن أن تسبب استثارة خفيفة وتوفر انتقالًا سهلاً إلى مناطق أكثر قوة من الناحية الجنسية، مثل الركبتين والفخذين.7- منع إصابات القدم والكاحل

يمكن أن يساعد تدليك القدمين في تخفيف ألم المفاصل والمساعدة بعد الإصابة، بالإضافة إلى تقليل ألم العضلات، ومع ذلك، عندما يتم دمج التدليك مع تمارين تقوية القدم والكاحل يمكن أن تمنع الإصابات المستقبلية، بالإضافة إلى تسريع الشفاء من الإصابات الحالية، لذا تضمن جلسة قصيرة من 3 -5 مرات أسبوعيًا تقليل مخاطر الإصابة.8- تقليل آثار الوذمة في الحوامل

تسبب الوذدمة تورم بسبب احتباس السوائل في القدمين والكاحلين، وهي من الأعراض الشائعة التي تصاب بها الحوامل، ويمكن تقليلها عن طريق تدليك القدمين يوميا، إلى جانب الكثير من الراحة والنظام الغذائي الصحيح. سواء أكنت تقوم بالتدليك الذاتي بعد يوم طويل أو تتوجه إلى منتجع صحي لجلسة مع أخصائي علم الانعكاس المعتمد، اعرف في البداية الفوائد العامة لتدليك القدمين حسبما ذكرها موقع Livestrong.com.تدليك القدمين يمكن أن يخفف من القلق ويحدث حالة عميقة من الاسترخاء، وإحدى النقاط المهمة الضفيرة الشمسية - مركز التحكم في جميع أعضاء الجسم الواقعة في المنطقة الموجودة أسفل الحجاب الحاجز- ويتم تخزين كل الإجهاد داخلها، لذا عند تدليك القدمين تحرر الطاقة السلبية من نقطة الضفيرة الشمسية.الدم الذي يدور في الجسم مسؤول عن نقل الأوكسجين والتغذية لخلايا الجسم، كما أنه يطهر النفايات والسموم من الجسم، وعند حدوث الإجهاد يقل تدفق الدم، لذا يمكن أن يكون تدليك القدم مفيدًا لأنه يقلل من الإجهاد ويسمح بتدفق الدم دون عوائق.الانسجام يحدث عندما تعمل جميع أنظمة الجسم في وئام مع بعضها البعض لتحقيق حالة توازن، وتدليك القدم يمكن أن يشجع الانسجام بحيث يمكن الحصول على صحة جيدة.تدليك القدم يزيد من طاقة الإنسان، فعندما يتم فرك القدم وتحسسه، فإن جميع عناصر تدليك القدم تأتي معًا لجلب الطاقة إلى الجسم، كما أن تدليك القدم يحرر أي انسداد يمكن أن يعوق الطاقة التي يجب أن تتدفق عبر الجسم بحرية.تحفيز ردود الفعل في القدمين من خلال التدليك إجراء يؤدي إلى الاسترخاء والشفاء، كما يساعد استرخاء الجسم من خلال تدليك القدمين على منع التأثيرات الضارة للتوتر من التأثير على الجسم، هذا بالإضافة إلى ان تدليك القدم المنتظم يمكن أن يوفر الحماية ضد العديد من الأمراض المرتبطة بالإجهاد.تمثل القدمان نقطة بداية رائعة لممارسة الجنس، لأنها يمكن أن تسبب استثارة خفيفة وتوفر انتقالًا سهلاً إلى مناطق أكثر قوة من الناحية الجنسية، مثل الركبتين والفخذين.يمكن أن يساعد تدليك القدمين في تخفيف ألم المفاصل والمساعدة بعد الإصابة، بالإضافة إلى تقليل ألم العضلات، ومع ذلك، عندما يتم دمج التدليك مع تمارين تقوية القدم والكاحل يمكن أن تمنع الإصابات المستقبلية، بالإضافة إلى تسريع الشفاء من الإصابات الحالية، لذا تضمن جلسة قصيرة من 3 -5 مرات أسبوعيًا تقليل مخاطر الإصابة.تسبب الوذدمة تورم بسبب احتباس السوائل في القدمين والكاحلين، وهي من الأعراض الشائعة التي تصاب بها الحوامل، ويمكن تقليلها عن طريق تدليك القدمين يوميا، إلى جانب الكثير من الراحة والنظام الغذائي الصحيح. تدليك القدم هو أكثر فائدة للصحة البدنية والعقلية أكثر مما يدركه الكثيرون، وعلى الرغم من أن التدليك الاحترافي قد يكون مكلفًا بعض الشيء، إلا أن هناك الكثير من الموارد المتاحة عبر الإنترنت والتي يمكن أن تساعدك في تعلم شيء أو اثنين عن الأساليب المختلفة لتدليك القدمين، فالأمر لا يستغرق سوى 10-20 دقيقة عدة مرات في الأسبوع.

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