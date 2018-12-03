انت الان تتابع «الاتصالات» تطلق خدمات جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٤٧ م

بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم انتهاءها من المرحلة الأولى لإتاحة بوابة معلومات مصر بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والتي تتيح المعلومات والتقارير والإحصائيات المهمة للأشخاص ذوى الاحتياجات البصرية والسمعية، والموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، كما انتهت الوزارة أيضا من الإتاحة التكنولوجية للموقع الإلكتروني للمجلس القومي لشئون الإعاقة؛ والذي هو حاليا في طور التجربة داخل المجلس تمهيدا لإطلاقه.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سعي الوزارة لتحقيق مجتمعات دامجة مميكنة تكنولوجيا من خلال استكمال العمل في كل المبادرات الرئاسية الخاصة بدمج وتمكين الأشخاص متحدي الإعاقة، وتهيئة البيئة المواتية لهم للتمتع بحقوقهم وإطلاق إبداعاتهم. وأشار الوزير إلى أن تنفيذ هذه المبادرات سيكون