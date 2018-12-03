انت الان تتابع «الاتصالات» تطلق خدمات جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٤٧ م
بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم انتهاءها من المرحلة الأولى لإتاحة بوابة معلومات مصر بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والتي تتيح المعلومات والتقارير والإحصائيات المهمة للأشخاص ذوى الاحتياجات البصرية والسمعية، والموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، كما انتهت الوزارة أيضا من الإتاحة التكنولوجية للموقع الإلكتروني للمجلس القومي لشئون الإعاقة؛ والذي هو حاليا في طور التجربة داخل المجلس تمهيدا لإطلاقه.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سعي الوزارة لتحقيق مجتمعات دامجة مميكنة تكنولوجيا من خلال استكمال العمل في كل المبادرات الرئاسية الخاصة بدمج وتمكين الأشخاص متحدي الإعاقة، وتهيئة البيئة المواتية لهم للتمتع بحقوقهم وإطلاق إبداعاتهم. وأشار الوزير إلى أن تنفيذ هذه المبادرات سيكون
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سعي الوزارة لتحقيق مجتمعات دامجة مميكنة تكنولوجيا من خلال استكمال العمل في كل المبادرات الرئاسية الخاصة بدمج وتمكين الأشخاص متحدي الإعاقة، وتهيئة البيئة المواتية لهم للتمتع بحقوقهم وإطلاق إبداعاتهم.
وأشار الوزير إلى أن تنفيذ هذه المبادرات سيكون له أكبر الأثر في المساهمة في الوصول إلى مجتمع دامج لكل فئاته، وتيسير وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للخدمات التي تقدمها الحكومة.
وأوضحت الدكتورة عبير شقوير، مستشارة وزير الاتصالات للمسئولية والخدمات المجتمعية، أن الوزارة تنفذ العديد من المشروعات لدمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتأكد من وصولهم للمعلومات وفقا لمبادئ الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» تطلق خدمات جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .