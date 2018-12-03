انت الان تتابع 100 مليون دولار استثمار.. ما لا تعرفه عن «كريم باص» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٣٢ م

كشفت هدير شلبي، رئيسة قطاع النقل الجماعي في شركة كريم، عن تخصيص 100 مليون دولار في خدمات النقل الجماعي، على أن يتم تخصيصها للتوسع الجغرافي في الخدمة، وضخ جزء منها في تطوير البنية التكنولوجية، وزيادة عدد الموظفين في الفريق. هدير أوضحت خلال مؤتمر صحفي للشركة اليوم، أن "كريم" تستهدف بخدمتها "careem Bus" التي أطلقتها اليوم، المساهمة في حل أزمة المرور وتقليل استخدام السيارات الخاصة، وذلك من خلال توفير سيارات نقل جماعي تسير في خطوط محددة بشكل دوري، موضحة أن إحصائيات البنك الدولي تشير إلى أن مصر تفقد نحو 10 مليارات دولار سنويا بسبب الازدحام المروري.

وأوضحت أن عدد العاملين في فريق النقل الجماعي بلغ 30 موظفا خلال الفترة الأخيرة، وأن عدد الحافلات في الوقت الحالي يبلغ 25 حافلة، وفي اليوم الأول لطرح الخدمة سجل 5 آلاف مستخدم الدخول على التطبيق. ونوهت بأن "كريم باص" تختلف عن التطبيقات المنافسة الأخرى مثل سويفل وبسيط في إمكانية الركوب مباشرة دون الحاجة