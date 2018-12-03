الان تتابع طائرة نقل جرحى ميليشيات الحوثي تغادر مطار صنعاء إلى مسقط والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات غادرت الطائرة التابعة للأمم المتحدة، مطار صنعاء، اليوم الإثنين، لنقل جرحى ميليشيات الحوثي إلى مسقط. وكانت مصادر في مطار العاصمة الليبية صنعاء، أكدت أن مليشيا الحوثي تماطل في إجراءات نقل من يقاتلون في صفوفها إلى مطار صنعاء لنقلهم إلى سلطنة عمان بالطائرة الأممية، وذكرت أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث، الذي وصل قبل ساعات إلى مطار صنعاء يسعى إلى معالجة ذلك.

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة نقل جرحى ميليشيات الحوثي تغادر مطار صنعاء إلى مسقط على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .