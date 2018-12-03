مصرفيون في صنعاء يكشفون آخر تحديث لأسعار العملات

يواصل الريال اليمني استقراره امام العملات الاجنبية لليوم الثاني على التوالي في صنعاء بعد أن كان يتفاوت سعرة من ساعة إلى أخرى.

وقال مصرفيون في صنعاء لـ الخليج 365، إن سعر الصرف عصر اليوم الاثنين هو على النحو التالي:

شراء الدولار

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