"بى بى سى": قطر منتج صغير فى "أوبك" ولن تؤثر على أسعار النفط

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي."، إن انسحاب قطر من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قد لا يكون له أي تأثير دائم على سعر النفط لأنها منتج صغير نسبيًا، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تخفض أوبك إمدادات النفط في اجتماع هذا الأسبوع.

وأضافت في تقرير لها،اليوم الإثنين، على موقعها الإلكتروني، أن الأسواق تتطلع إلى اجتماع المنظمة هذا الأسبوع عن كثب للوصول إلى أى اتفاق على خفض الإنتاج بعد انخفاض أسعار النفط بشكل حاد فى نوفمبر الماضي.

ووفقًا للتقريرالبريطانى، فمن المتوقع أن يكون هناك اتفاق على الإنتاج بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نهاية الأسبوع، إنه وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفقا على تمديد اتفاقهما للحد من الإنتاج، مشيرة إلى أن روسيا ليست عضوًا في الأوبك، لكنها أكبر منتج للنفط خارج المجموعة.

وأعلنت قطر صباح اليوم، انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2019، لتصبح بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تقرر الانسحاب من المنظمة.

وقال وزير قطر لشئون الطاقة سعد الكعبي، في مؤتمر صحفي بالدوحة، إنه تم إبلاغ المنظمة بالقرار قبل المؤتمر، مشيرًا إلى أن القرار يعكس رغبة قطر فى تركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخرًا لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال.

واعتبر الكعبي أن تأثير قطر على قرارات إنتاج نفط في أوبك محدود، مؤكدًا أن قرار الانسحاب لم يكن سهلا، خاصة أنها ظلت عضوًا في المنظمة طوال 57 عامًا منذ عام 1961.

وشدد الوزير القطري على أن انسحاب قطر من المنظمة يرجع لأسباب فنية واستراتيجية، وليس لأسباب سياسية على حد قوله، كما شدد على أن الدوحة ستواصل الالتزام بجميع التعهدات مثل أى دولة خارج أوبك.

ونوه سعد الكعبي، إلى أن قطر ستحضر الاجتماع المقبل لمنظمة "أوبك" المقرر عقده في وقت لاحق هذا الشهر باعتباره آخر اجتماع ستحضره كعضو في المنظمة.

