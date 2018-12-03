عصابة مسلحة تنهب 80 مليون ريال من بائع قات في عدن

أفادت مصادر محلية أن عصابة مسلحة سطت على احد بائعي القات في العاصمة المؤقتة عدن وبحوزته 80 مليون ريال يمني.

وقالت المصادر إن عصابة مسلحة اعترضت ” عادل اليافعي” وهو بائع قات كان قادم من محافظة الضالع وذلك في جولة الغزل والنسيج بالعاصمة عدن.

وأضافت المصادر ان العصابة المسلحة كانت تستقل سيارة نوع سوناتا 2004 ودراجة نارية على متنهما 5 مسلحين، اعترضوا سيارة مورد القات نوع هيلكس غمارة، وقاموا بنهب المبلغ المالي ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة.

ولم يسبق أن شهدت العاصمة المؤقتة عدن حالة ممثالة خلال العام الحالي والمنصرم، غير حالات القتل والأعمال الإرهابية.