شكرا لقرائتكم فرنسا: تجربة إيران الصاروخية مستفزة وتزعزع المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، إن إجراء #إيران اختباراً لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على حمل عدة رؤوس حربية عمل مستفز ومزعزع للاستقرار.

وقالت أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم الوزارة، في بيان: "فرنسا قلقة بشأن اختبار إيران لصاروخ باليستي متوسط المدى يوم السبت. وهي تدين هذا العمل المستفز المزعزع للاستقرار".

وأضافت أن الاختبار يخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، ودعت طهران للتوقف فورا عن جميع الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية.