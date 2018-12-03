الكرملين ينفي بالمطلق كل ادعاءات ومزاعم الرئيس الأوكراني بشأن حادث كيرتش

نفى الكرملين قطعيا ادعاءات رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو، حول نية روسيا الاستيلاء على ممر إلى مدينتي ماريوبول وبرديانسك، وأكد أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يخطط لإجراء اتصالات معه.

وردا على سؤال حول اتهام بوروشينكو لروسيا بالسعي للاستيلاء على أراضي أوكرانيا، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف اليوم الاثنين: إنه "كلام سخيف تماما، ومحاولة أخرى لإثارة التوتر. من الواضح أن مثل هذه المحاولات ستستمر مع الأسف كلما اقترب موعد الانتخابات في أوكرانيا. روسيا لم تصادر أي شيء ولم تضع أي ممرات. إنه اتهام لا أساس له من الصحة على...